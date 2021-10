Postos irão aplicar segunda dose e primeira dose para maiores de 12 anos - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 15/10/2021 17:47

Rio - A Prefeitura do Rio informou, no fim da tarde desta sexta-feira, que a campanha de reforço da vacina contra a covid-19 para idosos será suspensa a partir deste sábado (16). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paralização acontece devido a atraso no cronograma de entrega de doses do imunizante Pfizer distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Antes do informe, as unidades de saúde iriam receber idosos de 68 anos ou mais para a aplicação da dose extra. A mesma faixa etária estava prevista até a próxima quarta-feira. Mais cedo o cronograma já havia sido adiado, mas ainda previa a aplicação neste sábado.

A vacinação estará disponível apenas para quem está com a 2ª dose prevista para amanhã. Aqueles cariocas com mais de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante também podem procurar uma unidade de saúde para receber a vacina.

O atraso deve empurrar mais uma vez o prazo para aplicação da vacina em todo o grupo de idosos de 60 anos ou mais. Até esta sexta, a segunda previsão era de que todos estariam imunes até quarta 17 de novembro.