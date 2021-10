48ª DP (Seropédica) - Reprodução

Publicado 15/10/2021 21:21

Rio - Policiais da 48ª DP (Seropédica) desarticularam, nesta sexta-feira, uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas. Dois integrantes do grupo foram presos em flagrante e farto material foi apreendido, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Estima-se que a quadrilha tenha movimentado cerca de R$ 250 mil por mês com a venda de substâncias ilícitas.



Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram em um apartamento de classe média, que era usado como base pelais criminosos. No local, havia diversas variedades de maconha – como skunk, haxixe, shatteer (substância concentrada derivada da maconha) – e óleo de THC (princípio ativo da maconha) em cartuchos para serem utilizados em cigarros eletrônicos. Também havia MDMA (princípio ativo do Ecstasy) em depósito para venda.



O imóvel era equipado com estufa para produção de maconha. Na ação, os policiais também encontraram diversos pacotes já prontos para remessa a destinatários dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Ainda de acordo com as investigações, os traficantes encaminhavam as drogas por meio dos Correios e de empresas de logística.