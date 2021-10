Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 15/10/2021 21:19 | Atualizado 15/10/2021 21:26

Rio - A Light religou, nesta sexta-feira (15), a energia elétrica de prédios da Secretaria Municipal de Esporte do Rio. Nesta quinta-feira (14), a companhia anunciou que havia suspendido o fornecimento de 66 unidades administrativas da Prefeitura do Rio de Janeiro, por conta da inadimplência do município, que tem uma dívida com a concessionária de R$ 261 milhões, sendo R$ 68 milhões somente deste ano.Segundo a Light, a suspensão ocorreu apenas em instalações cadastradas na empresa como serviços não essenciais. As unidades de saúde municipais não foram afetadas. Ainda segundo a Light, após negociação com a Secretaria Municipal de Esporte, os prédios da pasta que tiveram a energia cortada foram religados. Os outros equipamentos da prefeitura permanecem cortados. Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes chamou a Light de "vagabunda." "A Light é uma empresa vagabunda. Passaram anos aliviando a barra do governo anterior. Agora querem receber na base do lobby e da chantagem. Eles terão as mesmas condições de recebimento de todos os fornecedores que têm crédito conosco! Não adianta nem forçar! Não passarão", escreveu Paes em sua conta oficial do Twitter. Durante a apresentação do 41º Boletim Epidemiológico da covid-19, nesta sexta, o prefeito voltou a se pronunciar sobre o assunto e disse que os débitos serão parcelados."Que há uma dívida da prefeitura com a Light, ninguém duvida. Já na fase de transição do nosso governo, falamos do montante de algo em torno de R$ 6 bilhões de restos a pagar, serviços não pagos pelo governo anterior. O que acontece no Brasil? Os amigos do rei, aqueles que acessam as autoridades, acabam sempre sendo os primeiros a receber. E nós, aqui, resolvemos estabelecer uma regra republicana para pagamento das nossas dívidas. Reconhecemos as dívidas, não negamos as dívidas, não somos irresponsáveis e pagaremos todos, mas resolvemos estabelecer uma regra aprovada em lei municipal em primeira discussão na Câmara. Iremos parcelar essas dívidas e provavelmente faremos aquilo que se chama de leilão reverso: quem oferecer maior desconto, será pago primeiro", disse o prefeito.Procurada pela reportagem de, a Light afirmou que não vai comentar as declarações de Paes. No entanto, a empresa disse que foi procurada na manhã desta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Esportes para retomar o processo de negociação de sua dívida. A Light ainda reforçou que desde fevereiro vem realizando diversas reuniões com a Prefeitura do Rio.