Jorge Teixeira, Paulo César Soares e Fabrício Oliveira (da esquerda para direita) moram em ItaguaíFOTOS DE Divulgação

Publicado 15/10/2021 18:53

Esta é a principal linha de investigação já que, em imagens obtidas pela Polícia Civil, foi apurado que homens divididos em três carros , um Voyage prata, Fiesta sedan preto e Peugeot 206 preto, teriam abordado os trabalhadores, mandado eles desceram do caminhão e os colocado nos carros. Imagens de câmeras de segurança flagraram os veículos cercando o caminhão branco, onde estavam as vítimas, ao fundo de uma rua, por volta das 12h. Depois de alguns instantes, os carros de passeio passam, mas o caminhão segue estacionado.Momentos depois, uma outra câmera de segurança captou o momento em que o caminhão passa sendo levado por um reboque vermelho.De acordo com familiares, nesse horário, Jorge, que também é conhecido como Fabrício do Gás, seu sócio, Paulo César, sargento da reserva, e o funcionário Fabrício, já haviam buscado o carregamento de gás para abastecer o comércio e estavam retornando para Itaguaí. Os parentes perderam contato com os três no final da manhã do dia 6 e desde então não tiveram mais notícias a respeito do paradeiros deles.A irmã de Jorge Teixeira de Abreu Filho, Isabela Townsend de Abreu, de 31 anos, acredita que o irmão e os colegas de trabalham estejam vivos: "Precisamos que retornem para casa", disse. O filho de Paulo César Soares Santos, Jonathan Santos, também afirmou aoque tem certeza que o pai está vivo.