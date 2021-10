Turistas celebram 90 anos do Cristo Redentor junto ao monumento, no Morro do Corcovado - Fábio Costa/ Agência O Dia

15/10/2021

Rio - Dando continuidade às celebrações de aniversário do Cristo Redentor, que completou 90 anos no último dia 12 de outubro, a partir das 17h deste sábado (16), a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, o Santuário Cristo Redentor e o Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro irão promover o "Dia da Itália", como forma de resgatar a participação italiana na inauguração do principal cartão postal da cidade, em 1931.

Na ocasião, um impulso elétrico foi disparado em Roma pelo cientista italiano Guglielmo Marconi para acionar a iluminação do monumento, distante mais de 10 mil quilômetros da Itália. Para chegar ao Morro do Corcovado, o sinal elétrico disparado em Roma foi captado por uma estação em Dorchester, na Inglaterra, e retransmitido para uma torre em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, de onde foi direcionado para o mecanismo que acionava as luzes do Cristo Redentor.

"A 90 anos de distância, queremos rememorar o importante acontecimento histórico da iluminação do Cristo Redentor com um impulso elétrico enviado de Roma, celebrando a grandeza da obra de Marconi e a excelência científico-tecnológica italiana ainda capaz de aproximar os povos", enfatizou o cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia del Giudice.

No "Dia da Itália", será a filha do cientista Guglielmo Marconi, a princesa Elettra Marconi Giovanelli, de 91 anos, quem vai acionar a iluminação do monumento diretamente da Itália. Nesta reedição do feito de Marconi, o Cristo Redentor será iluminado com as cores da bandeira italiana. Ao mesmo tempo, a Villa Griffone, residência da família Marconi na Itália, será iluminada com as cores da bandeira do Brasil. O local foi palco das primeiras experiências do cientista e considerada monumento nacional, hoje sede da Fundação

Marconi e do Museu dedicado a ele.

Busto de Marconi e Cristo de Maratea

O "Dia da Itália" contará ainda com outras duas homenagens que reforçam os laços de parceria entre Brasil e Itália. Um busto do cientista Guglielmo Marconi será inaugurado no patamar inferior do Santuário Cristo Redentor como parte das comemorações pelo aniversário do monumento. Físico por formação, ele é considerado o inventor do rádio por ter descoberto o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios (TSF), em 1896.

A programação contará também com uma homenagem na cidade italiana de Maratea. Localizada na região da Basilicata, província de Potenza, ela também abriga um Cristo, construído entre os anos de 1963 e 1965. O Cristo de Maratea, instalado no alto do Monte São Biagio, vai ser iluminado com as cores da bandeira brasileira. Um concerto da cantora italiana Mafalda Minnozzi irá encerrar o "Dia da Itália" pelo aniversário do Cristo Redentor.

"Com esta cerimônia, queremos também fortalecer as relações de amizade e colaboração profunda e fraterna existentes entre a Itália e o Brasil", destacou o cônsul. As ações envolvidas na programação do evento são patrocinadas pelas empresas italianas Enel, Leonardo e Tim, que têm sede no Brasil.