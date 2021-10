Traficante estava foragido na comunidade do Vidigal - Divulgação

Publicado 15/10/2021 16:15 | Atualizado 15/10/2021 16:46

Rio- Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal/Chácara do Céu prenderam, nesta sexta-feira (15), no Vidigal, Zona Sul do Rio, Edson Rezende de Souza, o Cavalinho, de 25 anos, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas do Parque da Missões. Cavalinho era considerado foragido da Justiça.

Edson foi preso na Rua Dr. Olinto de Magalhaes, após os PMs receberem informações do Disque Denúncia. O traficante é ligado a facção Comando Vermelho, da comunidade do Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e estava se escondendo na comunidade do Morro do Vidigal.



Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o traficante Cavalinho e um outro criminoso, R.G.B, de 34 anos. Com eles, foram apreendidos um radiotransmissor, um porta carregador de pistola, dois carregadores de pistola e 18 munições cal.9 mm.



Os dois foram levados para a 15ª DP (Gávea) e foi constatado um mandado de prisão contra Edson Rezende, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, por roubo. Os dois criminosos permanecem presos E à disposição da Justiça.



Com esta ação, a UPP Vidigal/Chácara do Céu já soma 11 prisões e duas apreensões de menores em 2021, todos ligados ao tráfico de drogas do Vidigal.



Para informar a polícia sobre a localização de foragido da Justiça basta entrar em contato com o Disque Denúncia no telefone (21) 2253 1177 ou com o WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099.