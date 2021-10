Proeis reduziu índices de violência em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 15/10/2021 15:13

Rio - O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), convênio da Prefeitura de Nova Iguaçu com a Polícia Militar, completa um ano nesta sexta-feira (15), com resultados significativos. Houve redução em crimes de letalidade violenta — que engloba homicídio doloso, lesão seguida de morte, latrocínio e morte por intervenção policial — roubo de veículo, crimes de rua e roubo de carga.



Além de ser responsável pelo pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS) do policial militar, a Prefeitura de Nova Iguaçu fez um contrato de locação para ter 30 viaturas novas e foi instalada uma edificação com sala de operação, seção administrativa e banheiros, oferecendo conforto aos policiais.

Nos crimes de letalidade violenta, Nova Iguaçu contabilizou 33% de casos a menos. Foram 155 crimes entre novembro de 2020 e agosto de 2021, contra 231 casos entre novembro de 2019 a agosto do ano passado. Em relação aos roubos de veículos, se comparar os mesmos períodos, houve uma queda de 11% (142 casos a menos); crimes de rua com redução de 26% (919 casos a menos); e roubo de carga menos 17% (29 casos a menos).



Os números são relativos ao acumulado dos últimos dez meses de programa (novembro/ dezembro 2020 a agosto 2021). "Estamos oferecendo um reforço a mais no policiamento em toda a cidade. É uma Nova Iguaçu mais segura, com viaturas baseadas em pontos estratégicos", afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.

O Proeis opera com policiais militares contratados em seus dias de folga para aumentar a proteção em áreas da cidade previamente definidas. São 100 homens atuando diariamente por quase 24 horas e outros 50 para serviços como a Patrulha Municipal Maria da Penha, Escolar e Ambiental, estas duas últimas ainda vão entrar em operação.



Nos números do Proeis também constam mais de 50 mil abordagens a suspeitos, mais de 200 registros de ocorrências feitas nas três delegacias da região (Nova Iguaçu, Posse e Comendador Soares), mais de 375 mil quilômetros patrulhados e mais de 100 mil horas de visibilidades (tempo em que a viatura fica posicionada em locais estratégicos), distribuídas em mais de 170 pontos de baseamento.



"Como o programa se estende por todo o município, a população se sente mais segura", reforçou o secretário Especial de Programas de Segurança Pública, major PM Fernando Vieira Bastos.

Ainda segundo o major, há previsão de utilizar motocicletas para o patrulhamento ainda este ano. O processo de licitação para obter as motos está em fase de documentação.