Arquipélago de Sant'Anna, em Macaé, encanta pela beleza - Claudia Barreto

Arquipélago de Sant'Anna, em Macaé, encanta pela beleza Claudia Barreto

Publicado 29/09/2021 08:00

A segunda edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense, voltada para temas que envolvem as cidades da Costa do Sol, será realizada nesta quarta-feira (29), a partir das 9h, no Royal Macaé Palace Hotel, em Macaé. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado (TurisRio), o evento faz parte do Turismo RJ + Perto, projeto que une o Governo do Estado do Rio de Janeiro, prefeituras, empresários e profissionais do setor em um grande movimento para fortalecer todas as 12 regiões turísticas fluminenses. A estreia do projeto aconteceu em Vassouras, no Vale do Café, no dia 26 de agosto.

O objetivo, agora, é destacar as belezas e valorizar, ainda mais, os atrativos de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema, as cidades que formam a famosa Costa do Sol, sempre tão procurada por turistas nacionais e estrangeiros. Além das praias deslumbrantes e da natureza privilegiada, a região encanta por sua história e culinária.

Para o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o evento é uma oportunidade de desenvolver estratégias para o fortalecimento do turismo fluminense. O secretário também destaca a importância do projeto Turismo RJ + Perto não só para quem trabalha no setor, como também para quem deseja voltar a conhecer novos lugares com segurança.

“Estar perto dos municípios, ouvindo suas demandas e oferecendo oportunidades para debater o desenvolvimento do turismo regional, é fundamental na preparação do Rio de Janeiro para o cenário de retomada. Com o avanço da vacinação e a demanda reprimida por conta da pandemia, o turismo começa a se recuperar e os municípios devem estar preparados. O Turismo RJ + Perto tem exatamente a função de dar apoio a todos aqueles que estão juntos para o fortalecimento do setor”, explica.

Oportunidades para a região

Na programação do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa do Sol, estão palestras, mesas de discussão e painéis que abordarão assuntos relevantes para o setor, como a importância do turismo e da cultura para o desenvolvimento sustentável da região, cenário econômico, segurança, divulgação, além de perspectivas pós-pandemia.

Denominada “Ações e Eventos: retomando a força do turismo fluminense”, a primeira palestra da programação vai mostrar como ações coordenadas e o esforço do poder público, de empresários e de profissionais do setor estão fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro consiga reorganizar e alavancar o turismo, apesar dos impactos da pandemia do coronavírus. Na sequência, às 10h15, vai acontecer a palestra “Negócios e Turismo: oportunidades de consolidação dos destinos brasileiros em tempos de pós-pandemia”.

Outro grande momento do evento será a assinatura de termos de cooperação com representantes das prefeituras dos 13 municípios. Às 11h30, os participantes da segunda edição do Fórum Regional vão acompanhar a palestra “Sem tempo a perder a construção do estado que queremos”. A agenda do dia 29 inclui, também, a roda de conversa “A importância da regionalização para a promoção dos destinos turísticos”, além da mesa “Empreender em Turismo: desafios e oportunidades”.

Às 15h15, o destaque é a palestra “Talento, determinação e foco: novos tempos, novas oportunidades”. Em seguida, o viés econômico da atividade vai ser debatido no painel “Agenda de Negócios em Turismo: fontes de financiamento”. Antes do encerramento, os convidados irão conferir a mesa “A importância do calendário de eventos para a promoção turística”.

Mais do que um grande encontro com autoridades estaduais e municipais, além de empresários, o Fórum vai dar voz a todos os protagonistas da atividade turística, ouvindo demandas e apresentando propostas para o setor.