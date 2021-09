Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e o governador Cláudio Castro durante o Fórum Regional - fotos Ricardo Ayres

Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e o governador Cláudio Castro durante o Fórum Regionalfotos Ricardo Ayres

02/09/2021

O primeiro Fórum Regional do Turismo Fluminense, realizado no Vale do Café, na última quinta-feira (26), deu início ao projeto de retomada do setor promovido pelo Governo do Estado. Parte essencial do Turismo RJ + Perto, programa conduzido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio (TurisRio) para desenvolver e fomentar as 12 regiões turísticas, o evento reuniu autoridades, gestores e representantes do trade turístico estadual no Centro de Convenções General Sombra, moderno espaço localizado no centro de Vassouras, uma das 15 cidades que compõem o Vale do Café.

"Estar perto dos municípios, ouvir suas demandas e oferecer oportunidades para debater o desenvolvimento do turismo é fundamental na preparação do Rio para a retomada. O Turismo RJ + Perto tem exatamente a função de apoiar todos que estão juntos para o fortalecimento do setor", disse o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. "A realidade é que nenhuma cidade é mais importante que a outra. Um Rio de Janeiro forte é um interior fluminense forte. É preciso investir em outras matrizes econômicas para que não fiquemos tão dependentes do petróleo, que é finito", ressaltou o governador Cláudio Castro.

A origem do título Vale do Café está na década de 1860, quando a região produzia 75% do café consumido no mundo e fez do Brasil o líder mundial no segmento. A riqueza dos barões deixou como legado palacetes e fazendas históricas suntuosas que atraem visitantes. "É uma região que, pela proximidade com as fronteiras, pode receber um grande fluxo de turismo interno. A gente tem uma demanda reprimida pela pandemia e o Vale do Café tem muito potencial turístico, por isso começar por aqui", explicou Cláudio Castro.

O prefeito da cidade anfitriã foi o primeiro a discursar. "Governador, que decisão acertada colocar o Tutuca como secretário. Ele tem valorizado muito o interior do estado e a gente está muito satisfeito. O Vale do Café estará aos olhos do mundo novamente", disse Severino Dias, que deu as boas-vindas aos prefeitos, empresários e demais convidados, e agradeceu ao presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, Marco Capute, por ceder o espaço da Universidade de Vassouras para a realização do evento. "Não é comum chegar num município e encontrar um centro de eventos como esse", elogiou a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça.

Primeiro palestrante do dia, Tutuca apresentou dados relevantes sobre os interesses dos turistas neste período. Baseado em pesquisa do IFEC (Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises), o secretário mostrou que mesmo no auge da pandemia, 50% dos entrevistados queriam viajar e mais de 57% manifestaram preferência por deslocamentos dentro do próprio estado. "Isso reforça o turismo consciente de proximidade, ao ar livre, na natureza e com pouco contato social. O interior do estado fechou julho com mais de 50% de ocupação de hotéis, e as cidades com maior apelo turístico se destacaram, como Vassouras, com 83% de ocupação, e Valença e Conservatória, com 75%", disse Tutuca.

Musicista e uma das proprietárias do Jardim Ecológico Uaná Etê, Cristina Braga revelou que a média de visitantes por mês no espaço localizado em Engenheiro Paulo de Frontin passou de 1.500 em 2020 para 2.500 em 2021. "O Vale do Café é um santuário natural e cultural do Brasil", disse a harpista.

Em sua palestra, o empresário Ronaldo Cezar Coelho também destacou a cultura da região e a importância da preservação da natureza, além de apresentar o projeto do Museu Vila de Vassouras, que está em construção em um dos prédios mais antigos da cidade. Com inauguração prevista para 2022, o museu vai destacar personagens históricos invisibilizados por muito tempo. "Tudo que temos nessa região devemos a esses homens e mulheres escravizados, representados em Marianna Crioula e Manoel Congo", disse o presidente do Instituto Vassouras Cultural, referindo-se aos líderes de um dos maiores movimentos por liberdade do século 19 e reconhecidos por lei como heróis do estado.

O que foi debatido

O Fórum apresentou três painéis durante a tarde, mediados pelo jornalista Luís André Alzer, convidado por O DIA. O primeiro painel reuniu Michael Nagy, diretor de Vendas e Marketing do Fairmont; Kellye Neis, sócia da Via Capi; Antonio Gomes, vice-Presidente e diretor comercial do HURB; e Philipe Campello, presidente do INEA, que defenderam a importância de enxergar o destino turístico como um produto que precisa ser bem apresentado para ser vendido. Michael destacou que é essencial uma comunicação clara com os investidores, que precisam saber detalhes para apostar na região. Kellye pontuou que a interlocução entre municípios evita o turismo bate-volta, estimulando o visitante a conhecer outros atrativos próximos. O aproveitamento dos meios digitais para publicidade também foi destacado como fundamental para atrair o turista.

Com César Augusto Werneck, assessor especial da diretoria de operações do DER, o tenente-coronel Costa Neto, comandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPtur), e Tatiana Oliver, diretora de operações do AgeRio, o segundo painel debateu as forças, gargalos e desafios do estado. Costa Neto explicou que a função do BPTur é oferecer suporte para que o turista se sinta seguro e Werneck anunciou a elaboração de um termo de referência para sinalização das rodovias estaduais, que vai resultar em edital de concorrência previsto para este mês. "O governador quer essa melhoria fundamental na infraestrutura", disse o assessor do DER.

Tatiana falou sobre o Fungetur, linha de crédito para o setor turístico que permite ao empreendedor acessar taxas e condições especiais após cadastro no Cadastur. Segundo a diretora de operações da AgeRio, mais de 220 empresas de todos os portes se beneficiaram de cerca de R$ 56 milhões em crédito desde o ano passado.

O último painel discutiu as estratégias para experiências turísticas diferenciadas e contou com Sáskia Lima, representante do Iphan, Flávio Gueiros, consultor do Sebrae, Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado, Nilo Sérgio, chefe do gabinete da Secretaria de Agricultura, Sérgio Ricardo, presidente da TurisRio, Cristina Braga, empresária do Uaná Etê; e Wanderson Farias, secretário de Turismo de Vassouras.

O debate destacou o interesse do público pelo turismo de experiência e a necessidade de preservação ecológica e histórica. Neste sentido, Nilo revelou que as Secretarias de Turismo e Agricultura são parceiras em projeto que vai estruturar o turismo rural em todo o estado. Já o presidente do Trem do Corcovado falou sobre o maior parque de dinossauros da América Latina, que será inaugurado em Miguel Pereira. "A gente tem uma perspectiva muito boa de fortalecer toda a região com essa novidade. O investimento vai gerar mais de 200 empregos diretos", revelou Sávio.

O comprometimento com os protocolos de segurança necessários para conter o avanço da covid-19 foi ressaltado por diversos convidados do Fórum. "Estamos fazendo a retomada consciente. Só aqui em Vassouras já temos 75% da população vacinada. O Rio já está com níveis bem avançados na primeira dose e estamos batalhando agora na segunda dose para permitir que já no fim do ano o turismo esteja em pleno vapor", disse o governador.

O presidente da TurisRio destacou o programa Turismo Consciente, que estabeleceu 10 mandamentos para o setor e tornou-se referência com uma plataforma virtual atualizada sobre os destinos abertos durante a pandemia. "Temos que vacinar e cobrar de quem não quer, só assim vamos salvar vidas. E com um número alto de vacinados, vamos retomar a economia", disse Sergio Ricardo de Almeida.

"Nosso município foi pioneiro na adesão às medidas do turismo consciente e isso está intimamente ligado ao bom fluxo de visitantes nos últimos meses, porque eles se sentem seguros", ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias.

Riquezas regionais

Cada município do Vale do Café expôs seus produtos e principais atrativos em mesas dentro do Centro de Convenções e tendas localizadas na área externa que mostraram a força dos artesãos e dos pequenos produtores agrícolas da região. "O Turismo RJ + Perto também prevê o resgate das feiras agropecuárias, tão tradicionais no interior", disse o secretário Tutuca.

O chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento destacou as linhas de crédito especiais, com juros de 2% ao ano, para fomento da agricultura familiar. "Os pequenos e médios produtores devem estar atentos, porque esse recurso do AgroFundo já está disponível na conta da nossa secretaria, por meio do incentivo do governo Claudio Castro e do trabalho do secretário Marcelo Queiroz", revelou Nilo Sérgio Félix. No Fórum, o governador e o secretário Tutuca assinaram com os prefeitos do Vale do Café um termo de cooperação técnica para fomento do artesanato local.

O que vem por aí

Último palestrante da manhã, Cláudio Castro apresentou dados otimistas e creditou os bons resultados à união entre governo do estado, prefeitos, secretários, empresários, deputados e trabalhadores. "Com a pandemia, começamos a construir nesse estado a cultura do diálogo. Fechamos 2020 com R$ 800 milhões em caixa, mostrando que uma gestão séria funciona, e começamos a ver um movimento diferente. De janeiro até hoje, a JUCERJA (Junta Comercial do Estado do RJ) já abriu mais de 50 mil empresas. Estamos entre os estados que mais abrem vagas de emprego; só em julho foram 16 mil", disse Castro.

Conforme destacou Tutuca, a gestão financeira eficiente permite o investimento para impulsionar o turismo. "Uma das campanhas da Setur, 'O Rio de Janeiro continua lindo e perto', terá foco nos turistas brasileiros. Para isso, faremos ativação de stand em sete cidades do país, no eixo Sudeste e Centro-Oeste. São cerca de 11 milhões de turistas domésticos e nossa missão é atrair o maior número deles para o Rio", disse o secretário, referindo-se aos milhões que viajaram para fora em 2019.

"A partir de julho do ano que vem, se a imagem do Brasil melhorar no exterior, a gente volta a conquistar o turista internacional. A função da Setur e da TurisRio, com apoio do governador, é transformar o turismo numa importante ferramenta para alavancar a economia", disse Sergio Ricardo.

A próxima edição dos 12 fóruns regionais já foi anunciada e será ainda em setembro na Costa do Sol, antes conhecida como Região dos Lagos. Segundo Tutuca, uma grande campanha de publicidade será iniciada em outubro, visando atrair especialmente turistas de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. O governador revelou que o investimento para divulgação do Rio na alta temporada será de R$ 12 milhões.

Outra ação do Governo do Estado para promover eventos no cenário de retomada será o "Calendário da Virada". Em breve, as secretarias de Turismo, Cultura e Esporte, Lazer e Juventude vão lançar em conjunto um cronograma de atividades que prevê mais de 30 eventos esportivos e 23 culturais e de lazer em todo território fluminense.

"Se outrora o Rio estava nas páginas policiais, hoje está nas páginas do desenvolvimento. Isso acontece porque uma gama de homens e mulheres se uniram. Pela primeira vez em muitos anos, o Rio de Janeiro está impulsionando o país pra cima e não puxando pra baixo, como era", finalizou Cláudio Castro.