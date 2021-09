Acordo para reabrir o Teatro Rosinha Valença foi formalizado nesta quinta-feira, 15 - Divulgação

Publicado 17/09/2021 09:02 | Atualizado 17/09/2021 09:04

Nesta quinta-feira, 15, o Serviço Social do Comércio (SESC-RJ) e a Prefeitura de Valença assinaram um contrato que selou uma parceria com objetivo de inserir no Sistema SESC-Fecomércio o Teatro Rosinha de Valença. Com isso, o teatro localizado no centro de Valença será reaberto, além da realização de manutenção necessária.

De acordo com o termo assinado, o SESC-RJ agora irá assumir integralmente o custeio de todas as despesas do teatro que estava fechado há 21 anos. Devido ao mau estado de conservação, o prédio precisou passar por uma completa reforma. A obra chegou a ser paralisada várias vezes ao longo dos anos, mas foi retomada no final de 2017 e concluída em 2018, com recursos do Governo do Estado.

A formalização da parceria ocorreu na Zona Sul da capital fluminense, no gabinete do presidente do Sistema SESC - Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior. A agenda contou também com a presença do deputado estadual André Corrêa (DEM-RJ) e do vice-prefeito e secretário de Cultura de Valença, Hélio Suzano (PL), representando o prefeito Luiz Fernando Graça (Progressistas).



Responsável pela articulação entre o SESC-RJ e a Prefeitura de Valença, o deputado estadual André Corrêa comentou a assinatura que vai reabrir o Rosinha de Valença: “Agradeço ao presidente Queiróz (do SESC) pela parceria que finalmente vai devolver a vida a esse espaço. Depois de ter trabalhado para tirar do papel a reforma e lutar nos últimos meses para garantir essa parceria, agora, é hora de pensar na inauguração”, comemorou. Em 2017, o próprio deputado havia garantido junto ao Governo do Estado a liberação de recursos para finalizar a reconstrução do Teatro.



Já o vice-prefeito e secretário municipal de Cultura de Valença, Hélio Suzano, celebrou: "O Teatro Municipal Rosinha de Valença agora faz parte do Sistema SESC-Fecomércio. Agradeço a confiança do prefeito Fernandinho Graça e o trabalho e empenho dos deputados André Corrêa e Luiz Antônio Corrêa para esta conquista. O SESC tem a expertise na gestão de teatros, capacitação, operacionalização, fomento à cultura local, formação de técnicos e artistas, oficinas técnicas, companhias de teatro, grandes artistas e companhias nacionais. Entramos para o seleto calendário do SESC".



O Teatro Rosinha de Valença pertence ao município, foi fundado em 1987, e recebeu o nome em homenagem à mais conceituada violonista do Brasil: Maria Rosa Canellas, nascida em 1941, em Valença, e morta em 2004. Considerada a Matriz Instrumental da Bossa Nova, Rosinha percorreu o mundo graças ao seu talento, reconhecido pelos mais influentes nomes da MPB e também por músicos e produtores do cenário internacional.