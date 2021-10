Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da UerjLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 15/10/2021 13:08

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), esteve em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã desta sexta-feira (15) e finalmente inaugurou o Hospital Reitor Hésio Cordeiro, o antigo Hospital UNILAGOS.



Após quase seis meses de anunciar o arrendamento da unidade, Castro explicou ao Portal O Dia o motivo da demora.



“Entregamos o hospital. Tem gente que vem aqui só para criticar, tem gente que vem para trabalhar. Antigamente, as pessoas faziam tudo as pressas e as páginas policiais mostraram como é que faziam. Hoje, a gente faz da maneira correta e, às vezes, por causa da burocracia, a maneira correta não funciona”, disse Castro.

Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



Para Cláudio Castro, o titular da Secti é um secretário que só dá alegria para ele.



O governador afirmou ainda que, em dois anos, a cidade de Cabo Frio vai receber mais investimentos do que nos últimos 15. Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj Luiz Felipe Rodrigues (RC24h) Na cerimônia, Castro também agradeceu ao prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), por não criar empecilhos e elogiou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.Para Cláudio Castro, o titular da Secti é um secretário que só dá alegria para ele.O governador afirmou ainda que, em dois anos, a cidade de Cabo Frio vai receber mais investimentos do que nos últimos 15.

Em seu discurso, Dr. Serginho também agradeceu José Bonifácio, retribuiu o afago em Cláudio Castro e afirmou que o novo hospital vai atender toda a Baixada Litorânea visando acabar com “toda a demanda reprimida na saúde do Estado”.



O deputado estadual licenciado disse que a realização foi de um esforço conjunto de diversas secretarias e fez questão de enaltecer a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), dizendo que a administradora do novo hospital “tem prestado um serviço grandioso à população do Estado e tem sido parceira como um todo”.

Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



“Serginho, você é uma pessoa que está nesse projeto desde o inicio e as diferenças político-partidárias não podem atrapalhar a população do Estado”, disse o prefeito.



O prefeito ainda disse que o governador tem sido “um maestro que está resgatando no povo fluminense a confiança de novos dias, de um futuro”.



O reitor da Uerj, Ricardo Lodi, também compareceu à cerimônia e chegou a fazer um discurso. O secretário Estadual de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe, não pôde ir ao evento pois está cumprindo agenda no Norte-Noroeste Fluminense. Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj Luiz Felipe Rodrigues (RC24h) José Bonifácio agradeceu ao governador em nome dos prefeitos da Região dos Lagos que não puderam comparecer ao evento e fez menções a Dr. Serginho, com quem disputou a Prefeitura no ano passado.“Serginho, você é uma pessoa que está nesse projeto desde o inicio e as diferenças político-partidárias não podem atrapalhar a população do Estado”, disse o prefeito.O prefeito ainda disse que o governador tem sido “um maestro que está resgatando no povo fluminense a confiança de novos dias, de um futuro”.O reitor da Uerj, Ricardo Lodi, também compareceu à cerimônia e chegou a fazer um discurso. O secretário Estadual de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe, não pôde ir ao evento pois está cumprindo agenda no Norte-Noroeste Fluminense.

Funcionamento do Hospital

Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



O secretário afirmou que a unidade vai contar com os especialistas da universidade e “os melhores pesquisadores da área trabalhando para a Região dos Lagos”.



Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj.



Confira abaixo os discursos na íntegra de Cláudio Castro, Dr. Serginho e José Bonifácio: Em entrevista no mês passado, Dr. Serginho, explicou que, no primeiro momento, o Hospital Universitário vai atender casos de COVID-19 e do pós-COVID.O secretário afirmou que a unidade vai contar com os especialistas da universidade e “os melhores pesquisadores da área trabalhando para a Região dos Lagos”.Para o pós-Pandemia, a ideia é que seja instalado ali um polo da faculdade de Medicina da Uerj.