Alexandre Martins, prefeito de Búzios e Max Lemos, secretário de Infraestrutura e Obras - SECOM

Alexandre Martins, prefeito de Búzios e Max Lemos, secretário de Infraestrutura e ObrasSECOM

Publicado 14/10/2021 16:23

IML de Araruama SECOM

O secretário de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Max Lemos, visita nesta sexta-feira (15) a Região dos Lagos e anuncia mais de R$ 46 milhões de investimentos. Além da obra de recuperação estrutural do Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, haverá pavimentação e drenagem em várias ruas de municípios da região. Max Lemos começa o dia às 10h em Iguaba Grande, de lá segue para Araruama, almoça em São Pedro da Aldeia e finaliza a agenda em Búzios.Segundo o secretário, muitas dessas obras são aguardadas pela comunidade há muitos anos. Na ocasião, vai aproveitar para anunciar os critérios para a participação dos municípios no programa InfraCidades, que será lançado neste mês pelo governo do estado.“Estamos atendendo a uma determinação do governador Cláudio Castro de levar habitabilidade a áreas mais vulneráveis. Estaremos atendendo a demandas represadas dos municípios há décadas com urbanização e ajuda na construção de equipamentos municipais, entre outros. Nesta sexta, faremos a vistoria técnica em algumas obras que iremos fazer na região”, adiantou Lemos.Em Araruama, serão investidos mais de R$ 9 milhões, com a reforma do prédio do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC), onde funciona o Instituto Médico Legal (IML), a revitalização da Praia Seca e a pavimentação da Rua Oscar Clark. A obra do IML, coordenada pela Empresa de Obras Públicas (Emop), prevê a recuperação estrutural de todo o prédio, novo sistema de refrigeração, revisão das instalações elétricas e da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), entre outros. A expectativa é de que as obras sejam concluídas em seis meses.Em Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia serão investidos R$ 37 milhões, na pavimentação e drenagem de mais de 50 ruas. Além disso, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) está desenvolvendo o projeto de sinalização turística para o município de Arraial do Cabo e há projetos de infraestrutura em andamento também para Cabo Frio.