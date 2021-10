Hamilton Vasconcellos e Bacelar - Divulgação

Publicado 15/10/2021 15:06 | Atualizado 15/10/2021 15:07

Rio - O presidente da Comissão de Turismo da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ), Hamilton Vasconcellos e o deputado federal Bacelar, presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados se reuniram, nesta sexta-feira, para discutir importância da criação do Marco Regulatório dos Jogos para o turismo, relação de consumo no turismo entre passageiros e companhias aéreas e importância do guia de turismo.