Detran - Divulgação/Detran

Publicado 15/10/2021 14:35

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) vai oferecer perícias itinerantes nos municípios de Macaé e Bom Jardim, no interior do estado, na próxima terça-feira (19) e no dia 26 de outubro, respectivamente. O serviço pretende evitar com que pessoas com deficiência física e candidatos reprovados nos exames de aptidão física e mental tenham de se deslocar a outros municípios para fazer a perícia.

O exame é necessário para a obtenção da carteira de habilitação. Para realizar o atendimento, será necessário agendamento prévio nas unidades de habilitação de cada município. Em breve, o Detran pretende divulgar mais municípios que serão beneficiados com a iniciativa.

"Além de reforçar nosso serviço na capital, estamos aumentando nossos atendimentos no interior. Esta é mais uma praticidade para que o cidadão evite se deslocar aos municípios vizinhos e tenha um atendimento de qualidade na sua região", explica o presidente do Detran, Adolfo Konder.