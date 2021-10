Museu virtual Rio Memórias lançou concurso de narrativas para jovens estudantes de escolas públicas - Fernanda de Moraes/Divulgação

Publicado 15/10/2021 13:56 | Atualizado 15/10/2021 14:01

Rio - O museu virtual Rio Memórias lança o Concurso de Narrativas Cariocas “O MEU Rio de Janeiro” para alunos de escolas da rede pública situadas no município do Rio de Janeiro. O objetivo do concurso é construir uma história da cidade a partir do olhar dos jovens cariocas. Os 20 primeiros colocados serão premiados com smartphones e headsets gamer. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 15 de novembro no site

“Queremos conhecer histórias sobre o lugar onde os estudantes moram, estudam ou circulam, escutar relatos de seus amigos ou familiares que guardam importantes memórias que não podem e não devem ser esquecidas. As narrativas podem ser contadas em formato de texto, vídeo ou áudio. As melhores histórias serão premiadas e divulgadas em nosso site e redes sociais”, afirma Lívia Baião, idealizadora do Rio Memórias.

Para participar, o aluno deve estar cursando o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, ou Ensino Médio da rede pública municipal, estadual ou federal ou de associações civis de caráter educacional e sem fins lucrativos situadas no município do Rio.

Os oito primeiros colocados ganharão um aparelho de telefone celular Smartphone LG K22 Titan 64GB, Tela de 6.2”, Câmera Traseira Dupla, Android 10, Inteligência Artificial e Processador Quad-Core (ou similar) e aqueles classificados entre o 9º e o 20º lugar ganharão um Headset Gamer Onikuma K20 Preto Com Luz Rgb Led (ou similar). Os trabalhos selecionados também irão compor a galeria “Rio dos Estudantes” do museu virtual Rio Memórias e serão publicados nas redes sociais do projeto.

O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pela Companhia de Navegação Norsul e Kasznar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremat, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.