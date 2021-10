Hospital Municipal Lourenço Jorge - Google Maps

Hospital Municipal Lourenço JorgeGoogle Maps

Publicado 16/10/2021 21:21

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite deste sábado, no Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde recebe atendimento médico. A identidade dele não foi divulgada.

Equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência. O suspeito fugiu do local do crime em um carro logo após atirar contra o policial. A ocorrência ainda está em andamento.