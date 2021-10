O cinema estava fechado desde dezembro de 2019 - Divulgação

O cinema estava fechado desde dezembro de 2019Divulgação

Publicado 17/10/2021 12:37 | Atualizado 17/10/2021 13:44

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu o CineCarioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, neste domingo (17). A reinauguração contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, do secretário de Governo e Integridade, Marcelo Calero, e do diretor-presidente da RioFilme, Eduardo Figueira.

O cinema é a primeira sala de exibição instalada em uma comunidade do Rio de Janeiro e se encontrava fechado desde dezembro de 2019. De acordo com a prefeitura, a rede CineCarioca se constitui em um espaço de garantia dos direitos culturais e integra a política da RioFilme de democratização do acesso a bens culturais através dos cinemas de bairro.

"A gente reinaugura hoje esse fantástico cinema aqui no Complexo do Alemão, que estava abandonado há muito tempo. A gente recuperou, colocou para funcionar e a população agora pode ter acesso a um equipamento de cultura dessa qualidade. O setor de audiovisual é muito importante não só para a cultura, como para toda a economia da cidade", explicou o prefeito Eduardo Paes.

A reabertura do CineCarioca Nova Brasília, fechado desde dezembro de 2019, atende a uma demanda da população do seu entorno. A sala é a única opção de cinema na área do Complexo do Alemão, que, segundo Censo do IBGE de 2010, abrange cerca de 15 comunidades, com mais de 60 mil habitantes. O cinema terá quatro sessões diárias com ingressos a partir de R$ 5.

"O Cinecarioca é um dos projetos mais importantes que temos na RioFilme, de formação de plateia, de fazer com que o audiovisual possa se inserir no cotidiano das pessoas. É impressionante como o cinema pode movimentar a economia de um lugar. Sabemos que, desde o pessoal que vende pipoca até o bar que fica mais cheio, tudo é impulsionado por um equipamento de cultura dessa natureza", declarou o secretário Marcelo Calero.



O filme exibido na reabertura do CineCarioca Nova Brasília foi a animação “Ainbo – A Guerreira da Amazônia”, uma produção peruana, holandesa e norte-americana, dirigida pelos cineastas José Zelada e Richard Claus. A animação infantil dividirá a programação do espaço ao longo da semana com o sucesso da Marvel “Venom – Tempo de Carnificina”, em cinco sessões diárias de14h00 e 16h00 (Ainbo) e 18h00, 20h10 e 22h15 (Venom).



A sala de exibição conta com 91 lugares e obedece às regras de acessibilidade motora e equipamentos modernos de som e imagem. O espaço conta também com tecnologia de acessibilidade sensorial (para áudio descrição e legenda descritiva) e bomboniere, que também será administrada pela nova gestora do espaço.

Moradores comemoram reabertura do CineCarioca

A volta do CineCarioca teve a aprovação dos moradores do Complexo do Alemão, desde os mais jovens até os idosos. Todos estavam ansiosos pela reabertura do espaço cultural.

"Essa reabertura vai ser importante para todos os moradores, principalmente as crianças, que adoram ver os filmes, vão poder aprender muito mais. Eu me sinto muito feliz porque os idosos também poderão aproveitar esse espaço", disse Francisco da Cruz dos Santos, de 59 anos.

Já Maria Isabella de Souza, 13 anos, estava feliz por voltar a uma sala de cinema. Ela revelou que sempre foi frequentadora do CineCarioca. "Um dos filmes que eu gostei de ver aqui foi o Rei Leão. O cinema é muito bom, confortável e perto de casa. A pipoca é muito boa", contou.



O contrato com a nova gestão prevê preços sociais nos ingressos com valor máximo de R$ 10, meia entrada a R$ 5 para estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais, moradores do Complexo do Alemão e adjacências, com a apresentação do comprovante de residência. A RioFilme assegura subsídios para que os preços sociais sejam viáveis.