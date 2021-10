Vídeo mostra PMs tentando impedir que os manifestantes se aproximem do deputado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/10/2021 20:17 | Atualizado 17/10/2021 20:26

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) sendo vaiado e 'expulso' do bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio. O caso aconteceu neste sábado (16), quando ele acompanhava o governador Cláudio Castro na inauguração do programa Bairro Seguro no local. Em 2018, o parlamentar bolsonarista causou revolta ao quebrar uma placa que homenageia a vereadora Marielle Franco, morta em um atentado em março de 2018, durante uma manifestação a favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro.

Nas imagens, é possível ver o deputado sem máscara de proteção contra a covid-19 e discutindo com pessoas que o mandam embora do local, aos gritos de "fora daqui", "vai embora" e de "assassino". O vídeo ainda mostra policiais militares tentando impedir que os manifestantes se aproximem do deputado. Confira as imagens.

Sabem quem é esse homem? É o deputado Rodrigo Amorim/RJ. É ele quem aparece quebrando a placa em homenagem a Marielle Franco em 2018. Foi chutado do bairro Santa Teresa, na capital/RJ. Grande Dia#MarielleVive pic.twitter.com/pS5dvNHoXC — Hélio Ricardo (@helioricardorio) October 17, 2021



Em seu perfil nas redes sociais, em uma série de postagens, Amorim disse que durante a cerimônia de inauguração do programa, encontrou uma "matilha de maconheiros" protestando contra a presença da Polícia Militar em Santa Teresa. Ainda segundo a publicação do parlamentar, ele participou "normalmente da inauguração", de onde seguiu para outro compromisso, quando foi seguido pelos manifestantes.



"Aí alguém fez um vídeo e espalhou como se eu tivesse sido expulso do bairro", escreveu ele. O deputado ainda diz nas publicações que "está para nascer o homem" que vai o expulsar de qualquer lugar da cidade. "Não tem sujeito homem 'pra' isso", continua Amorim. Em seu perfil nas redes sociais, em uma série de postagens, Amorim disse que durante a cerimônia de inauguração do programa, encontrou uma "matilha de maconheiros" protestando contra a presença da Polícia Militar em Santa Teresa. Ainda segundo a publicação do parlamentar, ele participou "normalmente da inauguração", de onde seguiu para outro compromisso, quando foi seguido pelos manifestantes."Aí alguém fez um vídeo e espalhou como se eu tivesse sido expulso do bairro", escreveu ele. O deputado ainda diz nas publicações que "está para nascer o homem" que vai o expulsar de qualquer lugar da cidade. "Não tem sujeito homem 'pra' isso", continua Amorim.