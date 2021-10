Elker Cristina Jorge - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/10/2021 16:27

Rio - Pouco antes de ser presa, a advogada de Marcinho VP postou nas redes sociais um texto refletindo sobre as consequências de decisões ruins. No texto, Elker Cristina Jorge diz que "se colhe aquilo que é plantado". Elker Cristina Jorge foi encontrada, nesta sexta-feira, na casa de parentes em Araruama, na Região dos Lagos

"Apenas pense sobre isso... A vida vai te cobrar o troco errado que você deixou passar, a pessoa que você traiu, o carro que você arranhou na rua, a mentira que você contou para quem confiou em ti, a maldade gratuita que você fez... Muitos se esquecem do mal que fizeram e se perguntam por que tal coisa de ruim está acontecendo, quando na realidade o que ocorre é apenas o resultado do que se plantou no passado. É a lei da semeadura, a gente colhe o que planta. E o preço é pago com juros e correções monetárias. Isso te tranquiliza ou te espanta?", refletiu a advogada.



Elker estava foragida desde 2019, quando foi condenada por ser informante do grupo liderado por Marcinho VP. As investigações da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC - Polinter) apontam que ela fazia o contato entre criminosos aliados ao grupo que estava preso em diferentes penitenciárias do país. Com a ajuda dela, que podia encontrá-los por ser advogada, os traficantes conseguiam tomar decisões importantes.