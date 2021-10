Elker Cristina Jorge - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Elker Cristina Jorge

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, a advogada de "Marcinho VP", líder da maior facção do tráfico de drogas do Rio. Elker Cristina Jorge foi encontrada na casa de familiares em Araruama, na Região dos Lagos. Ela estava foragida da Justiça desde 2019, quando foi condenada por ser informante do grupo criminoso.

As investigações da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC - Polinter) apontam que ela fazia o contato entre criminosos aliados ao grupo que estava preso em diferentes penitenciárias do país. Com a ajuda dela, que podia encontrá-los por ser advogada, os traficantes conseguiam tomar decisões importantes.

A investigação começou a partir de uma carta encontrada pelos policiais. No documento, havia informações sobre o fim de acordos entre o grupo criminoso e uma outra facção de São Paulo. A carta tinha o objetivo de informar como Marcinho VP agiria a partir deste rompimento. Uma agenda com informações de negociação com o tráfico de drogas e armas também foram apreendidas.