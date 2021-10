Ação 'PaqueTá Vacinada' vai contar com o apoio da Fiocruz - ALEXANDRE MACIEIRA/DIVULGAÇÃO

Ação 'PaqueTá Vacinada' vai contar com o apoio da Fiocruz

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) escolheu a Ilha de Paquetá para realizar o teste do Censo 2022. A pesquisa ocorreu entre os dias 6 e 24 de setembro e escolheu o bairro por ter mais 85% de população já imunizada com duas doses da vacina contra a covid-19 e pela proximidade com a sede do Instituto, o que ajudou a reduzir custos operacionais. Ao todo, o teste contou com a atuação de uma equipe de 16 servidores do IBGE, sendo 12 deles recenseadores. Os resultados foram divulgados neste sábado (16).



A Ilha de Paquetá tem área de 1.216 km² e sua densidade demográfica é de 2.970 habitantes/km². O bairro tem uma população de 3.612 habitantes, sendo 1.935 mulheres (53,6%) e 1.677 homens (46,4%). Cerca de 12,8% dessa população são crianças com até 14 anos de idade, e cerca de 31,6% é composta por idosos com 60 anos ou mais de idade. Aproximadamente 23,1% tem 65 anos ou mais de idade e 85,4% são potenciais eleitores, ou seja, têm 16 anos ou mais de idade.

Dessa forma, a Ilha tem aproximadamente um terço da população composta por idosos. O levantamento também apontou que o rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios em Paquetá é de R$3.613,47, mas a metade desses responsáveis têm rendimento mensal igual ou menor a R$ 2.300 (o rendimento mediano). A pesquisa visitou 2.774 unidades do bairro, das quais 1.552 eram domicílios particulares permanentes, onde os moradores foram entrevistados.

Bairro tem 3.612 habitantes, sendo 1.935 mulheres e 1.677 homens Divulgação/IBGE



Dos endereços visitados, 56% eram domicílios particulares permanentes ocupados; 24% domicílios particulares permanentes de uso ocasional, 14% de domicílios particulares permanentes vagos e 6% de estabelecimentos. A média de moradores por domicílio foi de 2,37. Entre os domicílios ocupados registrados, 98% tiveram entrevista realizada e em apenas 2% não foi possível realizar a entrevista, seja por dificuldades em encontrar os informantes (0,77%) ou por recusas explícitas (1,16%).



Em 1.494 domicílios (96,3%) a entrevista foi presencial, em 14 (0,9%) foi por telefone e em outros 14 (0,9%) via internet. Desde a Contagem de População de 2007, o IBGE oferece a possibilidade das entrevistas censitárias serem feitas pela internet. No entanto, a maioria da população tem preferido ser entrevistada presencialmente.



Além de entrevistar os moradores, o IBGE também fez o levantamento das condições do entorno dos domicílios. Cerca de 93,5% dos domicílios da Ilha têm acesso à rede geral de distribuição de água; aproximadamente de 70,8% estão em ruas com a presença de bueiros para drenagem pluvial; 89,2% estão em ruas com a presença de calçadas e 72,8% em ruas arborizadas.



Teste em condições sanitárias controladas



A Ilha de Paquetá foi palco de uma campanha de vacinação em massa contra a covid-19, em uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com a maior parte da população adulta imunizada contra a doença, o IBGE viu no bairro a oportunidade para realização de um teste para o Censo Demográfico com condições sanitárias controladas.



Trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o Instituto propôs a realização de uma operação censitária em formato de um Pré-Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas. O projeto foi desenhado visando à preparação para os testes que serão realizados a partir de 4 de novembro, em 27 diferentes localidades, em todos os estados brasileiros. No estado do Rio, o segundo teste do Censo será realizado em Engenheiro Paulo de Frontin.



Além disso, foi testado pela primeira vez a abordagem aos informantes, em ambiente controlado, depois de instalada a pandemia do novo coronavírus. A coleta dos dados do teve início em 1º de setembro. Foi testado ainda o Sistema de Supervisão, que são mecanismos automatizados de verificação em campo da cobertura e da qualidade da coleta, além da Pesquisa de Pós Enumeração.



