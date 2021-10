Menino sai caminhando após acidente grave em Magé - Reprodução

Menino sai caminhando após acidente grave em MagéReprodução

Publicado 16/10/2021 20:06 | Atualizado 16/10/2021 20:29

Rio - O estado de saúde de Humberto dos Santos, de 54 anos, é estável. Ele está internado no Hospital Adão Pereira Nunes (HEAPN) após ter sido vítima de um acidente grave envolvendo dois carros, uma moto e uma bicicleta , na Avenida Simão da Mota, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde da última quinta-feira (14).Imagens de câmeras de segurança da via registraram o momento do acidente. No vídeo publicado na página Piabetá da Deprê é possível ver que um carro atinge outro e depois bate na moto e na bicicleta. Um dos carros passa por cima de Humberto, que conduzia a bicicleta. Confira as imagens.