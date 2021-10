Policial foi morto por criminosos que roubaram sua moto - Reprodução

Policial foi morto por criminosos que roubaram sua motoReprodução

Publicado 16/10/2021 20:27

Rio - O soldado da Polícia Militar, Cassio Gomes, de 31 anos, morto vítima de um assalto no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da noite desta sexta-feira (15), será enterrado na próxima segunda-feira (18), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para às 8h e o sepultamento ocorre às 10h30.

O militar circulava com sua moto pela região, quando foi abordado pelos criminosos que, ao perceberem que se tratava de um policial, dispararam. Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, encontraram Cassio já sem vida, na Rua Carlos Gomes, onde o caso aconteceu. Os PMs acionaram o SAMU que constatou a morte do soldado. Após atirar, os criminosos fugiram do local levando a moto do PM, uma Honda XRE 300.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para o local e realizou a perícia. Os agentes buscam informações que ajudem na identificação da autoria do crime. Após a investigação, o corpo foi recolhido. O soldado era lotado no 3ºBPM (Méier) e estava na Corporação há sete anos. Ele deixa dois filhos. O comando do 3ºBPM está prestando assistência à família.