Policial foi morto por criminosos que roubaram sua motoReprodução

Publicado 16/10/2021 10:02 | Atualizado 16/10/2021 12:33

Rio - Um policial militar de folga foi morto vítima de um assalto no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da noite desta sexta-feira. De acordo com informações preliminares, o soldado Cassio Gomes, de 31 anos, circulava com sua moto pela região, quando foi abordado pelos criminosos que, ao perceberem que se tratava de um policial, dispararam.



Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, encontraram Cassio já sem vida na Rua Carlos Gomes, onde o caso aconteceu. Os PMs acionaram o SAMU que constatou a morte do soldado. Após atirar no PM, que estava desarmado, os criminosos fugiram do local levando a moto usada por ele, uma Honda XRE 300.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para o local e realizou a perícia. Os agentes buscam informações que ajudem na identificação da autoria do crime. Após a investigação, o corpo foi recolhido.



O soldado era lotado no 3ºBPM (Méier) e estava na Corporação há sete anos. Ele deixa dois filhos. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o comando do 3ºBPM está prestando total assistência à família. Ainda não há informações sobre o local e data do sepultamento.

Com o soldado, até este sábado (16), 45 policiais militares foram mortos em situações de violência em todo o Estado do Rio.