Painel que lembra os talentos do sambista foi pintado em muro de bar - Fabio Costa

Publicado 16/10/2021 23:52

Rio - Enredo da Unidos de Vila Isabel para o Carnaval 2022, Martinho da Vila, presidente da honra da azul e branco, recebe hoje mais uma homenagem no bairro em que leva no nome. A parede da fachada do bar Vizinhando e Mané, na Avenida Boulevard 28 de Setembro, esquina com a Rua Felipe Camarão, na Zona Norte do Rio, foi pintada com a imagem do sambista e batizada como "muro do Martinho da Vila". A inciativa é do projeto "Negro Muro", que já retratou outras figuras ilustres, como Pixinguinha, Elza Soares, e Clementina de Jesus.

"Martinho da Vila representa o grande mestre da cultura do samba e do partido alto. A simplicidade de um intelectual escritor que veio do interior do Rio de Janeiro (Duas Barras) para representar o samba brasileiro pelo mundo, um embaixador na relação Brasil e África, principalmente, Brasil-Angola, e é um personagem ilustre da escola de samba e do bairro boêmio de Vila Isabel", disse Jener Tonasso, um dos proprietários do bar.

A pintura possui um pouco mais de 11 metros de altura por seis metros de largura e representa características marcantes do sambista. Martinho já viu a pintura e agradeceu a homenagem por meio de suas redes sociais. O projeto foi idealizado e dirigido pelo produtor e pesquisador Pedro Rajão, com apoio de Rhuan Gonçalves. O artista da obra é o pintor Fernando Cazé. O processo de preparo do muro e pintura durou uma semana.

As imagens foram pensadas a partir do projeto "Vozes e tons" e coletadas no escritório da produtora do próprio Martinho da Vila. "O pessoal que trabalha no bar já sonha em receber Martinho da Vila no balcão e servir um chopp gelado", disse Jener Tonasso.

Inauguração terá show dos netos de Martinho da Vila

A inauguração da pintura feita para homenagear Martinho da Vila será hoje, a partir das 15h, e terá show dos netos do sambista, Dandara e Raoni Ventapane. Os sócios do bar Vizinhando e Mané Rio, Jener Tonasso, Romildo Júnior e Rodrigo Pinto, acreditam que o espaço será um dos mais visitados, fotografados e compartilhados da Zona Norte.

"É uma representatividade muito grande ter essa obra de arte. É um local perto de uma faculdade (Uerj), porta de entrada do bairro, tinha próxima a estátua do Noel Rosa, por isso, ter o nosso avô ali, nos enche de orgulho de sermos netos dele", contou Raoni, que levará o espetáculo Canta Canta Minha Gente para inauguração da obra. Os sócios do bar acreditam no potencial da região, que nos últimos anos perdeu muitos pontos de comércio. "Abrimos todos os dias para o almoço e fechamos quando o último cliente pede a saideira", garantiu Jener Tonasso.