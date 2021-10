Esta é a 29ª estação reformada desde o início da Intervenção no BRT, em março - Divulgação/BRT

Publicado 16/10/2021 18:43

Rio - A estação Riocentro do BRT foi reaberta pela Prefeitura do Rio na tarde deste sábado (16). O espaço precisou ser fechado este ano, por conta de furtos de equipamentos. Esta é a 29ª estação reformada desde o início da Intervenção no BRT, em março deste ano. O projeto de recuperação levou em conta problemas graves no sistema, como depredação e evasão (calote).

Os painéis e portas de vidro foram substituídos por chapas de ferro vazadas - o que evita o alto índice de quebra de vidros e permite a ventilação natural; a fiação está embutida e os mecanismos das portas são blindados. Além disso, alarmes luminosos e sonoros indicam a abertura das portas, que travam automaticamente.