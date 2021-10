Polícia Civil recupera carga de andaime - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/10/2021 16:36

Rio - A Polícia Civil recuperou, nesta sexta-feira, uma carga de andaimes avaliada em mais de R$ 323 mil no Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte. O carregamento foi roubado no dia 11 de outubro, em Xerém, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ninguém foi preso na operação.

As 21 toneladas de andaime teriam sido receptadas por um homem identificado com Mario Apolinário Santos Júnior, dono de duas recicladoras de metal, no Rio Comprido, Zona Central, e em Campo Grande, Zona Oeste.

Quando foi encontrada, a carga estava preparada para ser enviada para uma empresa em São Paulo com uma nota fiscal fria. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).