Criança é vacinadaDivulgação

Publicado 16/10/2021 14:19 | Atualizado 16/10/2021 15:36

fotogaleria Rio - Muitos cariocas e fluminenses aproveitaram o sábado (16) para ir aos postos de saúde e colocar em dia a caderneta no Dia D de multivacinação. No Rio, o objetivo da companha era atualizar a situação vacinal de 1,2 milhão de pessoas do público-alvo no município. Crianças e adolescentes estão entre os principais beneficiados. No total, 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) abriram suas portas para a campanha.

Desde o início da manhã, foram oferecidas para crianças BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, influenza, tríplice bacteriana, varicela e HPV. Já os adolescentes puderam atualizar a cadernete com vacina contra HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY (11 e 12 anos). Cariocas em busca da segunda dose contra covid-19 também foram atendidos.

"Para mim, como mãe, a importância de atualizar as vacinas da minha filha é uma forma de proteger e prevenir outras doenças, que podem vir a ter complicações", explicou a dona de casa Rute Pedroso, de 58 anos, mãe de Clara Pedroso, 15, que recebeu as vacinas contra gripe e tétano no CMS Ernani Agricola, em Santa Teresa.

"A vacinação foi muito rápida e tranquila. Teve organização por parte do posto e a equipe que estava trabalhando estava bem solícita. Acho muito importante prevenir e evitar algumas doenças", contou analista em suporte técnico Tiago Santos, de 31 anos, pai dos irmãos Theo e Mayana Santos, de 9 e 5 anos, que receberam a vacina contra gripe também no posto de Santa Teresa.

Este ano, adolescentes a partir de 12 anos que já eram para receber a vacina contra covid-19 e que ainda não foram imunizados aproveitam o Dia D para tomar o imunizante. O Programa Nacional de Imunizações recomenda a aplicação de diversas vacinas no mesmo dia (simultâneas), com segurança na aplicação, desde que sejam respeitados os locais de aplicação distintos.

Quanto a vacinação contra covid-19 para adultos, aqueles com 40 anos ou mais, que receberam a primeira dose da vacina Pfizer, devem ficar atentos para a diminuição do intervalo entre a segunda aplicação para 21 dias ou mais.

Para os que perderam a data da segunda dose, a SMS recomenda voltar ao local da 1ª aplicação para completar o esquema vacinal. Não será necessário esperar por uma repescagem.

Dose de reforço contra a covid-19 suspensa

O sábado também foi marcado pela suspensão o reforço contra covid para idosos. Na tarde de ontem (15), a Prefeitura do Rio anunciou que a terceira dose seria suspensa devido a uma mudança no cronograma de entrega dos imunizantes. Com isso, o calendário foi adiado por dois dias. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Soranz, a SMS recebeu 10 milhões de vacinas a menos que o esperado, o que acabou causando a falta de 300 mil dose no estoque do município.

Em razão disso, idosos de 68 anos continuarão a ser vacinados até esta quarta-feira (20). O calendário só deve avançar na quinta-feira (21), quando a faixa dos 67 anos poderão ir aos postos receber a dose de reforço.

Com a alteração no calendário, a nova previsão para o encerramento é no dia 17 de novembro, com todos com 60 anos ou mais vacinados com a dose de reforço.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci