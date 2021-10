Termômetros podem registrar máxima de 27ºC e mínima de 18ºC - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 16/10/2021 13:25

Rio - Com o tempo instável e temperaturas em declínio na cidade do Rio, os cariocas devem ficar longe das praias neste domingo (17). Segundo o Sistema Alerta Rio da prefeitura, pode haver chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, que terá céu encoberto. Com o vento fraco a moderado, os termômetros podem registrar máxima de 27ºC e mínima de 18ºC.

O tempo permanece instável ao longo da semana. Na segunda-feira (18), pode ocorrer chuva fraca a moderada, com ventos também de fracos a moderados. O céu fica encoberto e a máxima prevista é de 24ºC, com mínima de 17ºC.

Na terça-feira (19), ainda de céu encoberto, há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Com vento fraco a moderado, a temperatura pode chegar à máxima de 22ºC e a mínima de 17ºC.

Na quarta-feira, o céu fica nublado a encoberto, também podendo ter chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os termômetros podem registrar máxima de 23ºC e mínima de 16ºC. Os ventos na cidade ficam de fracos a moderados.