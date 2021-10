Sabrina Mikaelly, de 15 anos, foi morta com um tiro pelo ex-namorado - Reprodução do Facebook

Publicado 16/10/2021 10:56 | Atualizado 16/10/2021 14:45

Rio - Uma adolescente foi morta a tiros pelo ex-namorado no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no início da manhã deste sábado. Sabrina Mikaelly do Nascimento Silva, de 15 anos, foi encontrada sem vida, morta com um tiro, em uma escadaria na Rua Joaquim Pizarro por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano.

De acordo com informações preliminares, o responsável pelo feminicídio seria o ex-namorado da vítima que teria tirado a vida da adolescente por não aceitar o fim do relacionamento. Sabrina foi morta com um disparo de arma de fogo.

Na internet, testemunhas afirmam que o responsável pelo crime não vive do Morro do Turano. Relatos dão conta de que ele seria conhecido como "Capetinha do Salgueiro".

Os policiais militares acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DH Capital), que esteve no local para realizar perícia. O responsável pela morte da adolescente ainda não foi identificado pela PM. Até o início da tarde, o corpo da jovem aguardava pela liberação de familiares no Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o enterro.

Crime recorrente



matou a ex-companheira, identificada como Camila Silva, e cometeu suicídio, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na tarde de quinta-feira (14). Segundo testemunhas, Monteiro também não aceitava o fim do relacionamento. Ainda nesta quinta-feira, um caso parecido terminou com a morte de uma mulher pelo ex-noivo, que é cabo da PM e se matou em seguida . Luiz Felipe dos Santos Monteiro, de 36 anos,, em São João de Meriti, na tarde de quinta-feira (14). Segundo testemunhas, Monteiro também não aceitava o fim do relacionamento.