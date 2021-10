Governador Cláudio Castro participa de cerimônia de inauguração do programa Bairro Seguro em Santa Teresa - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 16/10/2021 12:12 | Atualizado 16/10/2021 14:36

Rio - Conhecido por ser um bairro histórico e boêmio, com suas ruas de paralelepípedo, bondinho e grande circulação de turistas, o bairro de Santa Teresa acaba de receber reforço na segurança. Neste sábado, o Governo do Estado inaugurou o programa Bairro Seguro que atende a região. A localidade é a 30ª em todo o estado a receber o esquema especial de patrulhamento. O governador Cláudio Castro participou da cerimônia de inauguração.

"Programas como o Bairro Seguro têm ajudado a diminuir sensivelmente as manchas criminais onde atuam. Isso auxilia não só a população, como o comércio e os empreendedores da localidade. São estes homens e mulheres que têm trabalhado duramente para que a sensação de segurança aumente em todo o estado, o que fomenta o crescimento econômico", afirmou o governador Cláudio Castro.

Com o programa, serão destinadas ao patrulhamento no bairro, durante 24 horas, 30 policiais, cinco viaturas e três bases fixas. A área compreendida pelo efetivo tem cerca de cinco quilômetros quadrados e conta com um esquema diferenciado de monitoramento, devido às suas condições geográficas, topográficas e socioeconômicas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a tropa destinada ao bairro vai atender a cerca de 50 mil moradores, além dos milhares de turistas que, atraídos pela arquitetura local, bares, restaurante, museus e demais espaços culturais e artísticos, passam pela localidade diariamente.

O programa também criou três bases fixas (Largo dos Guimarães, Largo do França e Rua Professor Mauriti Santos). O efetivo trabalhará em conjunto com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres que já opera no bairro.

"As ações de proximidade estão na natureza do serviço policial militar e a resolução de problemas locais é a missão do Programa Bairro Seguro. Em Santa Teresa, com toda a sua tradição e características próprias, nossa missão será ampliada. Além da interlocução com a comunidade local, os policiais do Bairro Seguro também atenderão às demandas do Serviço 190", enfatizou o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Pires.

No evento de inaurugação, o governador Castro encontrou com o presidente da associação de moradores de Santa Teresa, Paulo Saad, que reivindicou o retorno na linha Paula Mattos do bonde. A comissão de moradores participará de reunião com representantes do governo no Palácio Guanabara.

"Era uma iniciativa esperada pelo bairro, que atrai turistas e abriga moradores de décadas. Santa Teresa tem uma geografia complexa, com muitas entradas e saídas, e ficou com o estigma de ser uma localidade insegura. O Bairro Seguro vai ajudar a acabar com este conceito e atrair ainda mais pessoas", disse Lili Cajaeger, presidente da associação de comerciantes de Santa Teresa (AME SANTA)

O programa

O Bairro Seguro da Secretaria de Estado de Polícia Militar foi lançado oficialmente em junho deste ano, no Quartel General da Corporação. Com equipes mobilizadas 24 horas por dia, o esquema atende atualmente a 30 bairros e localidades da capital do estado e do município de Maricá. Ao todo, são empregados 406 policiais militares e 87 viaturas.

Antes do lançamento oficial, o Bairro Seguro foi iniciado experimentalmente em novembro do ano passado em duas áreas da Zona Oeste: entorno da Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, e em Sulacap.



A partir de junho, com a primeira fase da estrutura montada, outras 27 áreas foram incluídas: Urca, Cachambi, Cascadura/Quintino, Oswaldo Cruz/Campinho, Itaipuaçu, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Magalhães Bastos/Mallet, Penha, Olaria, Jardim Guanabara, Portuguesa, Leme, Ramos, São Conrado, Barra, Américas, Marapendi, Vargem Pequena, Vargem Grande, Itanhangá, Campo Grande I, Campo Grande II, Pavuna e Vila da Penha. E, agora, Santa Teresa.