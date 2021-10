Nas imagens, pessoas que estão no estabelecimento pedem para homem ter cuidado com os tiros - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/10/2021 18:20 | Atualizado 16/10/2021 22:03

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um intenso confronto na tarde deste sábado (16) em Parada de Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Nas imagens, é possível ver um homem correndo para um posto de gasolina para tentar se proteger dos tiros, enquanto pessoas que estão no estabelecimento pedem para ele ter cuidado com os disparos. Confira as imagens.

MAIS VÍDEO DO TIROTEIO NESSA TARDE EM PARADA DE LUCAS E VIGÁRIO GERAL pic.twitter.com/Vx3aBlhRsu — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) October 16, 2021

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) foram atacadas a tiros na Rua Bulhões Marcial, na altura de Parada de Lucas, próximo à estação de trem de Vigário Geral, quando seguiam para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para a ocupação das comunidades do Corte 8, Santuário e do Sapo. Testemunhas afirmam que a PRF foi acionada após criminosos renderem um carro que escoltava um caminhão de cargas.Os militares reagiram, dando início a troca de tiros. No confronto, dois policiais foram atingidos levemente por estilhaços, sem gravidade, e duas viaturas da PM foram perfuradas e vão passar por perícia. Após estabilizado o terreno, a equipe seguiu para a 38ªDP (Brás de Pina) para registro da ocorrência.Por volta das 14h30, a SuperVia precisou interromper parcialmente a circulação do ramal Saracuruna por conta do tiroteio, e os trens circularam somente entre as estações Central do Brasil e Penha, e entre Saracuruna e Duque de Caxias. Entre janeiro a setembro, os tiroteios já impactaram a operação 24 vezes, com interrupções totais ou parciais, totalizando mais de 26 horas de alterações. A operação do ramal foi normalizada às 16h30.