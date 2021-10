Circulação de pessoas em Madureira. Foto de 23/07/2021 - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 17/10/2021 16:19 | Atualizado 17/10/2021 16:21

Rio - A cidade do Rio alcançou o menor número de pacientes internados por covid-19 desde o início da pandemia, em março do último ano. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (17) pelo Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, em uma publicação nas redes sociais. O titular da SMS também afirmou que o município tem hoje a menor taxa de transmissão do vírus. Em seu perfil, o secretário disse ainda que, nesta semana, de cada 100 testes para o novo coronavírus realizados no Rio, somente quatro foram positivos, sendo o menor percentual de positividade registrado até o momento.

Temos hoje o menor número de pacientes internados por COVID-19 desde o início da pandemia e a menor taxa de transmissão do vírus. @Saude_Rio @Prefeitura_Rio

Acompanhe em https://t.co/2CwOEWRC0w… pic.twitter.com/d8OBs3uqM7 — Daniel Soranz (@danielsoranz) October 17, 2021 Nesta semana de cada 100 testes para COVID-19 realizados no Rio, somente 4 foram positivos, é o menor percentual de positividade visto até o momento. @Prefeitura_Rio @Saude_Rio

Veja mais detalhes em https://t.co/XrS1WkuW8M pic.twitter.com/Tc1Ga2pWP6 — Daniel Soranz (@danielsoranz) October 17, 2021

De acordo com a atualização das 15h deste domingo do Painel Rio COVID-19, a cidade tem 228 pacientes internados com a doença, e não há pessoas na fila de espera pela internação. A taxa de ocupação de leitos da rede municipal de saúde é de 49%. O secretário atribuiu os bons resultados ao avanço da vacinação na cidade. Segundo dados das 15h40 do Painel da prefeitura, já foram aplicadas 10.361.412 doses de imunizante no município, sendo 5.715.784 primeiras doses; 3.997.705 segundas doses; 141.766 doses únicas e 506.157 doses de reforço. O município tem 86,8% da população total com a primeira dose e 61,3% com o esquema completo.

Entretanto, ainda na sexta-feira, uma mudança no cronograma de entrega de vacinas contra a covid-19 fez com que a Prefeitura do Rio suspendesse o calendário de dose de reforço para os idosos. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, os estados receberam 10 milhões de doses a menos do que o esperado, o que gerou um déficit de 300 mil doses na cidade. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a previsão é de que a aplicação seja retomada após a chegada de novas doses no Rio, na próxima quarta-feira (20).

Com isso, idosos de 68 anos ou mais serão vacinados com a dose de reforço até a próxima quarta. Somente a partir da quinta-feira (21) é que o calendário avança, com idosos de 67 anos. Com o atraso, o calendário de dose de reforço vai avançar a cada três dias em outubro, com divisão entre homens e mulheres, com exceção dos idosos de 68 anos.Na quinta-feira, será dia de mulheres de 67 anos; sexta-feira (22) para homens de 67 anos; e sábado (23), repescagem para homens e mulheres de 67 anos. O cronograma segue assim até o dia 30 de outubro, quando haverá repescagem para idosos de 65 anos.

Atenção! O calendário da dose de reforço para idosos precisou ser alterado devido a mudanças no cronograma de entrega de doses. A nova previsão para encerramento do calendário é dia 17 de novembro, com todos com 60 anos ou mais vacinados com a dose de reforço. pic.twitter.com/VdJw60is8c — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) October 15, 2021