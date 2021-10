Moto bateu na dianteira de viatura estacionada na Rua Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel - Reprodução

Publicado 17/10/2021 12:04 | Atualizado 17/10/2021 14:29

Rio - Dois homens que tentavam escapar de blitz em moto bateram em viatura da PM, em Vila Isabel, Zona Norte, na manhã deste domingo. Segundo registro, a dupla teria ignorado uma ordem de parada de policiais quando passavam pela Avenida Radial Oeste, no Maracanã. Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Uma segunda moto que também foi perseguida conseguiu fugir.

O acidente aconteceu na Rua Visconde de Santa Isabel, onde a dupla foi alcançada pelos PMs e acabou por colidir com uma viatura do 6º BPM (Tijuca). A patrulha estava estacionada na via, quando a motocicleta atingiu a parte dianteira do carro. A perseguição começou na Avenida Radial Oeste, no Maracanã.

De acordo com informações preliminares, a moto usada na fuga tem placa clonada de veículo licenciado em Brasília, no Distrito Federal. Os outros dois homens, em uma segunda motocicleta, conseguiram fugir do cerco.

Devido ao acidente, parte da Rua Visconde Santa Isabel foi bloqueada por agentes da CET-Rio, na altura do número 299, esquina com a Rua Alexandre Calaza. O fluxo na via segue liberado em uma faixa apenas no sentido Méier.