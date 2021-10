Acidente entre motocicleta e carro interdita parcialmente Avenida Niemeyer - Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 17/10/2021 18:20

Rio - Um acidente interditou, no fim da tarde deste domingo, parcialmente a Avenida Niemeyer, em São Conrado, Zona Sul do Rio. A batida aconteceu entre uma motocicleta e um carro no sentido da Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Um homem, identificado como Daniel D. Saba, 66 anos, ficou ferido e precisou ser levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O estado de saúde dele é grave. Em um vídeo que circula as redes sociais, um homem que estava no local conta que o acidente aconteceu após o motociclista errar uma das curvas da Avenida Niemeyer.

O quartel do Corpo de Bombeiros da Gávea foi acionado para a ocorrência às 16h30. Além dos bombeiros, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Polícia Militar estão no local. No momento, o trânsito na região está intenso.