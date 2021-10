Ministério Público do Rio realizou coletiva de imprensa na última sexta-feira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 17/10/2021 14:59

Rio - O autor do disparo responsável por matar o policial civil André Frias, durante a operação Exceptis, no Jacarezinho, em maio, já foi identificado. A afirmação foi dada pelo promotor André Luís Cardoso, durante entrevista coletiva, na última sexta-feira, na sede do Ministério Público do Rio.

Coordenador da força-tarefa do MP que investiga as mortes da ação policial, Cardoso declarou que o criminoso já foi identificado, mas que ainda faltam elementos investigativos para que ele seja denunciado e seja pedido um mandado de prisão.

“Já temos a autoria. Não podemos pedir prisão ainda porque estamos analisando, precisamos de mais algumas análises, mais alguma prova pericial, ver se vamos ouvir mais alguém. Eu não posso pedir a prisão de uma pessoa, se eu não vou denunciar essa pessoa agora ou se ainda faltam elementos de investigação”, declarou.

O promotor ainda falou que o suspeito de matar Frias foi identificado tanto pela Polícia Civil quanto pelo MP. “Eu só tenho certeza quando eu denuncio. Mas a polícia já nos apontou uma autoria e o nosso PIC já denunciou a mesma autoria. Estamos analisando ainda e precisamos fazer mais algumas diligências (para pedir prisão)”, afirmou Cardoso.

André Frias tinha 48 anos e foi atingido por um tiro na cabeça, logo no início da operação, ao desembarcar do veículo blindado para retirar uma barricada. O agente era lotado na Delegacia de Combate as Drogas (Dcod), atual Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).