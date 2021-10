Cariocas terão que sair de guarda-chuva Foto: Fabio Costa / Agência O Dia - Foto: Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 17/10/2021 21:23

Rio - Prepare o casaco e o guarda-chuva! Apesar do verão já estar quase chegando, esta semana terá dias frios e chuvosos. De acordo com o ClimaTempo, a previsão do tempo desta semana será de máxima de 24ºC e mínima de 15ºC. O sol só deve aparecer no próximo sábado, 23.



Nesta segunda-feira, o dia será nublado e com possibilidade de chuva o dia inteiro. A temperatura prevista ficará entre os 17ºC e os 24ºC. Já na terça-feira será um pouco mais fria e chuvosa, com máxima prevista de 21ºC e mínima de 16ºC. A quarta-feira será o dia mais frio da semana. Os termômetros ficarão entre 20ºC e 15ºC e tem previsão de chover o dia inteiro.

A quinta-feira deve ser um pouco melhor. Há previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e temperaturas entre 22ºC e 16ºC. Na sexta-feira, terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A máxima prevista é de 24ºC e a mínima, de 15ºC.



Para o fim de semana, há um alerta de mudança brusca de temperatura. No sábado, o sol irá aparecer e não há previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre os 30ºC e 19ºC. O dia deve ficar parecido no domingo, com máxima de 35ºC e mínima de 25ºC.