Rio abre escolas para retomada plena das aulas presenciaisReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/10/2021 19:11

Rio - Alunos da rede municipal de ensino do Rio retornaram para às escolas nesta segunda-feira (18) sem rodízio e com configuração original das salas de aulas, com os estudantes podendo ir todos os dias para as unidades de ensino. A retomada acontece em duas fases, sendo a primeira amanhã, para alunos da da pré-escola, 1º, 2º, 5º e 9º anos e Carioca II, de aceleração do ensino. A segunda etapa ocorre no dia 25 de outubro.

Os alunos da Escola Municipal Estados Unidos, no Catumbi, no Centro do Rio, serão recebidos pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, às 7h30. O retorno deu prioridade para os alunos que estão em alfabetização e nos anos de terminalidade do seu segmento, sendo eles Educação Infantil, e ensinos Fundamental I e II. O grupo representa 300 mil dos 644 mil estudantes que frequentam as 1.543 escolas da rede.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a abertura em duas etapas foi planejada para garantir um equilíbrio numérico, possibilitando as direções escolares de prepararem esses retornos. No dia 25, as unidades escolares recebem os estudantes dos 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos, como também as crianças das creches, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das classes especiais, que juntos somam 344 mil alunos.

Ainda segundo a pasta, essa nova fase segue a recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os especialistas consideraram a melhora do cenário epidemiológico no município do Rio, com menor taxa de transmissão e hospitalizações por covid-19, e o avanço da cobertura vacinal da população. Para a retomada à configuração original das salas de aulas, o Comitê recomenda maior ventilação dos espaços e o uso obrigatório de máscaras.