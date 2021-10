Novo coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Novo coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 17/10/2021 17:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.306.819 casos confirmados e 67.584 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 144 novos casos e 9 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.236.904 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 38,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 19,1%.

Menor número

O titular da SMS também afirmou que o município tem hoje a menor taxa de transmissão do vírus. Em seu perfil, o secretário disse ainda que, nesta semana, de cada 100 testes para o novo coronavírus realizados no Rio, somente quatro foram positivos, sendo o menor percentual de positividade registrado até o momento.