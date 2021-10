Jovem levou rasteira e caiu desacordado no chão da casa noturna - Reprodução de vídeo

Jovem levou rasteira e caiu desacordado no chão da casa noturnaReprodução de vídeo

Publicado 17/10/2021 13:52 | Atualizado 17/10/2021 14:27

Rio - Um vídeo que mostra ação truculenta de seguranças na Boate Papa G, em Madureira, no último dia 8 de outubro, viralizou nas redes sociais. Feitas por uma pessoa que estava no interior da casa noturna, as imagens registram o momento em que um cliente é agredido com socos e chutes por dois integrantes da equipe da segurança de festa LGBTQIA+. Até o momento, a vítima não foi identificada.



Nas imagens, é possível ver um jovem sendo retirado a força da casa, arrastado por uma escada e ao tentar se desvencilhar dos seguranças ele recebe socos e chutes. O homem agredido chega a reagir aos golpes, mas leva a pior e, no fim, após levar uma rasteira de um dos seguranças, acaba caído no chão.



Em nota de esclarecimento, Samantha Fernandes, responsável pela boate Papa G, disse que repudia a atitude dos seguranças. Segundo ela, os profissionais eram contratados da produtora de eventos que realizou a festa na data. "Eu também sou gay e não vivo de agressão. Preciso que entendam que os seguranças não eram contratados da Papa G", pontuou.



Ainda segundo o comunicado, no dia 8 de outubro a boate estava alugada para uma produtora que realizou a festa Gloss. "Garanto a vocês que a Papa G está tomando mil providências. Entendam que não temos culpa e não podemos nos responsabilizar por quem os produtores põe para trabalhar", reforçou.



Desde quinta-feira, o vídeo vem sendo compartilhado por pessoas que se identificam como frequentadores da boate nas redes sociais. Alguns usuários relatam já ter presenciado situações parecidas no local e dizem que evitam frequentar a boate.



Seguranças da boate papa g acaba de agredir um garoto que nao fez absolutamente nada, o garoto chegou a desmaiar.

Falta de profissionalismo, ao invés de simplesmente retirarem o mesmo da boate, preferiram agredi-lo até que o mesmo desmaiasse+ pic.twitter.com/5Pwx8yKRV9 — daniel soares (@Dsoaresofc) October 9, 2021



Despreparo total dos funcionários e uma vergonha pra boate papa g já deu o que tinha que dar — Tiago mello santana (@Tiagomellosant3) October 15, 2021



Já foi tempo que boate era legal, eu nunca gostei da Papa g,mas fui em outras. Hoje em dia eu passo nem na porta, justamente por presenciar essas coisas aí e até piores, tô fora! — í ç (@euduslv) October 15, 2021



passado com essas agressões na boate papa g — gui (@_gadilio) October 17, 2021 A Polícia Civil foi procurada sobre o caso, mas até o fechamento da matéria não confirmou se foi aberto registro de ocorrência sobre a agressão.