Rio vai liberar lotação máxima em estabelecimentos culturais e comerciais Foto: Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 17/10/2021 14:20 | Atualizado 17/10/2021 15:33

Rio - Teatros, cinemas, centros comerciais e eventos da cidade do Rio poderão voltar a receber o público com a lotação máxima, a partir da próxima segunda-feira (18), quando será publicado um decreto no Diário Oficial do Município determinando o fim da restrição imposta pela pandemia de covid-19. O anúncio foi feito neste domingo (17), pelo prefeito Eduardo Paes, durante a reinauguração do CineCarioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. fotogaleria

“Amanhã sai publicado um decreto em que a Secretaria de Saúde determina o fim da restrição que se tinha para salas de teatro e de cinema, entre outros espaços, que agora poderão ter a ocupação completa”, declarou Paes no evento.

Com a medida, podem voltar a capacidade máxima de funcionamento as atividades comerciais e de prestação de serviços que ficam no interior de shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas; museus; bibliotecas; cinemas; teatros; casas de festas; salões de jogos; circos; recreação infantil; parques de diversões, temáticos e aquáticos; pistas de patinação; atividades de entretenimento; visitações turísticas; aquários; jardim zoológico; casas de espetáculos e concertos; apresentações artísticas em espaços de eventos; drive-ins; feiras e congressos; exposições e eventos autorizados.