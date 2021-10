O PM está internados no Hospital Central da Polícia Militar - Fotos: Reprodução internet

Publicado 17/10/2021 10:57 | Atualizado 17/10/2021 11:05

Rio - O policial militar baleado neste sábado no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, segue internado, mas está fora de perigo. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, alvo de criminosos, o PM foi atingido por pelo menos dois disparos e já realizou duas cirurgias. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas precisou ser transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.

Na unidade de saúde da corporação, o PM lotado no 22º BPM (Maré) passa por cirurgia ortopédica. Antes, ainda, no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, o policial já havia tido uma intervenção cirúrgica no abdomen para retirada de fragmento.

Identificado apenas como Melo, o policial foi atacado a tiros, neste sábado, na comunidade do Terreirão. A região atualmente é dominada por milicianos apoiados pelo bando de Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, preso em agosto por Força Tarefa da Polícia Civil.

Caso em Nova Iguaçu

No fim da noite de sexta-feira, o soldado da Polícia Militar, Cassio Gomes, de 31 anos, foi morto vítima de um assalto no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O PM foi vítima de um assalto. Os criminosos teriam atirado contra ele após roubar sua moto. Ele será enterrado na próxima segunda-feira (18), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para às 8h e o sepultamento ocorre às 10h30.