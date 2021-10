Próximos dias serão de pancadas de chuva e temperaturas mais amenas - Fabio Costa/Agencia O Dia

Próximos dias serão de pancadas de chuva e temperaturas mais amenasFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 15/10/2021 13:10

Rio - O tempo quente e o céu claro se despedem da cidade do Rio já a partir desta sexta-feira (15) e o fim de semana promete ser de instabilidade na capital. Segundo o sistema de monitoramento da prefeitura, o Alerta Rio, os próximos dias serão com predomínio de céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada até terça-feira (19). Hoje a máxima prevista é de 34ºC e mínima de 19°C.

No sábado (16), há previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. As temperaturas estarão em declínio com máxima de 29°C e mínima de 18°C. No domingo, o céu fica encoberto e as temperaturas estáveis. Pode chover fraco a moderado a qualquer momento a máxima prevista é de 28°C e mínima de 17°C.

Já na segunda-feira (18), a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas variam entre 27°C e mínima de 17°C. Na terça, a chuva continua e a máxima prevista é de 26°C e a mínima de 16°C.