Denecy Monteiro é aposentado como motorista de ônibus e trabalhava com entregas para complementar renda - Reprodução do Facebook

Publicado 15/10/2021 14:09 | Atualizado 15/10/2021 16:05

Rio - Um entregador de aplicativo foi morto após ter sido atingido por uma pedrada na cabeça enquanto circulava pela BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Denecy Monteiro da Silva, de 57 anos, voltava para casa em Guapimirim, quando foi atacado por criminosos que roubaram sua moto e atiraram a pedra de cima de uma passarela na altura do Guaxindiba. O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (12).



De acordo com relatos de testemunhas, o bando costuma praticar o crime sempre no mesmo local. As pedras são atiradas para forçar os motoristas a pararem na via, uma vez que a velocidade permitida na pista é alta. Denecy estava de capacete quando foi atingido, mas o impacto foi tão forte que a proteção quebrou-se e atingiu sua cabeça.



A vítima trabalhava como entregador para complementar a aposentadoria de motorista de ônibus. Em entrevista ao RJTV, a filha de Denecy, Mariana Dantas da Silva, se disse consternada com a ação dos criminosos. "Se eles tivessem roubado a moto, certamente ele daria", relatou.



O velório e sepultamento de do entregador aconteceram nesta sexta-feira (15), pela manhã, no Cemitério Parque Nycteroy, em São Gonçalo.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso e que busca imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos responsáveis.