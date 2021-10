Arma encontrada com homem dentro do carro - Divulgação

Publicado 15/10/2021 14:42 | Atualizado 15/10/2021 14:51

Rio - Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem, de 45 anos, agredindo a mulher, de 35, dentro de um veículo na BR-116, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15). Os policiais fizeram a abordagem ao notar o carro parado na via e prenderam o suspeito, que não teve o nome divulgado.



Os agentes retiraram o casal do veículo e interromperam as agressões. Dentro do carro foram encontrados uma arma de fogo, revólver calibre .38, e 13 munições. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

O casal foi encaminhado para a 59ª DP (Belford Roxo).