Fábula do Beija-Flor será o tema da campanha 2021 - Divulgação

Fábula do Beija-Flor será o tema da campanha 2021Divulgação

Publicado 15/10/2021 16:07 | Atualizado 15/10/2021 16:30

Rio - A Ação Cidadania se prepara para lançar a campanha 2021 do Natal Sem fome, neste domingo. Com o tema "E se cada um fizer a sua parte?", a tradicional ação solidária busca mobilizar a sociedade civil para que milhares de famílias celebrem a data comemorativa com dignidade e prato cheio. A ideia deste ano, segundo a coordenação da campanha, é uma releitura de uma das histórias contadas por seu fundador Herbert de Souza, o Betinho, conhecida como a 'Fábula do Beija-Flor'.



Na história, Betinho conta que o pássaro é questionado ao tentar apagar um incêndio na floresta levando água no bico. Ele tem consciência de que sozinho não consegue, mas dá o exemplo que se cada animal da floresta fizer a sua parte, o fogo vai cessar. O Brasil vive ainda sob os efeitos da crise intensificada durante a pandemia, com 19 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).



"O Natal Sem Fome simboliza a nossa luta e esperança por dias melhores para a população que vem sofrendo com a falta de comida. A expectativa é que essa seja a maior campanha da história da ONG, esperamos arrecadar pelo menos R$ 30 milhões para conseguir levar alimento para famílias em todo o país", explica Rodrigo Afonso, o Kiko, diretor-executivo da Ação da Cidadania.



De acordo com a ONG, a campanha é um convite para que cada um faça sua parte, não importa o valor, assim como o beija-flor da fábula de Betinho. A cada R$1 doado, um prato de comida será entregue para aqueles que não tem condição.

Tendo como palco principal o Rio, o evento terá um grafitaço e recreação infantil, a partir das 9h, na Praia de Copacabana, na Zona Sul. No mesmo horário, um ato simbólico em repúdio ao agravamento da fome no país será realizado entre os Postos 2 e 3, com uma passeata de lideranças dos comitês da entidade empurrando carrinhos de compras vazios, seguido de um um bumbo de escola de samba representando luto. Também haverá um espaço para arrecadação de alimentos.



"O Natal Sem Fome desse ano começa com um grande chamamento na Praia de Copacabana no domingo. Convidamos a todos para participar e nos ajudar a acabar com a fome e a miséria, e lutar pelas pessoas que estão passando por necessidade nesse momento", reforça Kiko.

O diretor-executivo revelou ainda que na noite deste sábado (16), quando acontece o Dia Mundial da Alimentação, os Arcos da Lapa farão parte do pré-lançamento da campanha. Na estrutura, serão projetadas imagens que narram a história do beija-flor e a floresta incendiada de Betinho, além de mensagens sobre a importância da solidariedade. As artes são do artista Marcelo Ment.

Ação no Supremo

Após pedido da Ação Cidadania, no final de setembro, a OAB Nacional entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) cobrando ao governo federal a adoção uma série de medidas de combate à fome no país. Entre elas, estão a retomada do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e das atividades do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O STF determinou um prazo de dez dias para que o governo apresente informações sobre os questionamentos.

Como doar?



As doações devem ser realizadas pela internet, na página oficial do Natal Sem Fome (www.natalsemfome.org.br), até o final de dezembro. A campanha deste ano já conta com o apoio de empresas como Vale, iFood, Coca-Cola, Claro, TikTok e Ancar e espera mobilizar dezenas de outras.



O Natal Sem Fome já levou alimentos para mais de 20 milhões de pessoas por todo o Brasil desde seu lançamento em 1994, um ano após a fundação da Ação da Cidadania. Na época, a iniciativa de Betinho surgiu como um caminho para combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país, e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017.



Serviço



Lançamento Campanha Natal Sem Fome

Data: 17/10 - Praia de Copacabana (Em frente ao Posto 2)

Horário: a partir das 9h

O ponto de encontro para o início da passeata será na Avenida Atlântica, na altura da Rua Siqueira Campos. O ato seguirá até o Posto 2, em frente à Rua Duvivier..