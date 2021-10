Foram apreendidos 600g de haxixe e 60ml de extrato de THC no Aeroporto Internacional do Galeão do Rio - Divulgação/Receita Federal

Publicado 15/10/2021 15:28 | Atualizado 15/10/2021 15:56

Rio - A Receita Federal na 7ª Região Fiscal apreendeu, nesta sexta-feira (15), apreendeu drogas em operação de rotina de processamento de encomendas aéreas internacionais no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. Foram apreendidos 600g de haxixe e 60ml de extrato de THC (substância extraída da maconha), que estavam escondidos em comida para cachorro, na tentativa de enganar os cães farejadores.

As drogas eram destinadas ao município do Rio e tinham como origem o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Avaliado em cerca de R$ 5,5 mil, o material foi encaminhado para a Polícia Federal.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho em parceria com o Serviço de Vigilância Aduaneira da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.

"A Receita Federal ressalta a importância da repressão ao tráfico de drogas para a segurança pública. Como esse trabalho também é evitada a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde".