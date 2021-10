Boletim desta sexta-feira (15) - Reprodução

Boletim desta sexta-feira (15) Reprodução

Publicado 15/10/2021 17:54

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.305.919 casos confirmados e 67.457 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.474 novos casos e 115 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.235.746 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 38.6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 18.7%.



Prefeitura interrompe dose de reforço para idosos



Antes do informe, as unidades de saúde iriam receber idosos de 68 anos ou mais para a aplicação da dose extra. A mesma faixa etária estava prevista até a próxima quarta-feira. Mais cedo o cronograma já havia sido adiado, mas ainda previa a aplicação neste sábado.



A vacinação estará disponível apenas para quem está com a 2ª dose prevista para amanhã. Aqueles cariocas com mais de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante também podem procurar uma unidade de saúde para receber a vacina.