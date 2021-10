O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro está ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e tem capacidade para 50 leitos - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 15/10/2021 17:55 | Atualizado 15/10/2021 18:35

Durante a inauguração Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (15), o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) afirmou que a instituição não chega na cidade apenas como unidade de saúde. Ricardo Lodi aproveitou a ocasião para anunciar que a UERJ fará a aquisição do prédio ao lado do hospital para abrigar os cursos de Ciências Médicas, Ciências Ambientais e Geografia, oferecendo maior oportunidades com ensino público, gratuito e de qualidade para a juventude da Região dos Lagos.

“A UERJ onde, ela muda o território e muda a vida das pessoas, e é isso que nós vamos fazer aqui em Cabo Frio”, afirmou Ricardo.

O Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia Dr. Serginho, também presente na inauguração, confirmou a chegada do Campus no município. Ele já antecipou que a unidade vai funcionar no prédio da Ferlagos com início a partir do próximo semestre, previsto para 2022.

“Pra gente é um orgulho poder finalmente realizar o sonho de trazer um Campus da UERJ para Cabo Frio”, declarou Serginho.

Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro também funcionará como hospital-escola

O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com capacidade para 50 leitos, inaugurado nesta sexta-feira em Cabo Frio, também funcionará como hospital-escola. Neste primeiro momento, a unidade será destinada ao atendimento de pacientes com Covid-19 e tratamento de sequelas provocadas pela doença. Em 2022, a unidade, ligada à Faculdade de Ciências Médicas que a Uerj abrirá na cidade fluminense, vai expandir o atendimento a outras especialidades médicas. O governador Cláudio Castro, presente na inauguração, destacou o papel da universidade.

“A atuação da Uerj vai além da questão educacional: a universidade do estado é uma grande catalisadora de políticas públicas no Rio de Janeiro. Com isso, estamos virando a lógica do pouco olhar para o interior, porque é preciso que a população tenha acesso aos serviços em suas regiões, sem que haja deslocamento para outras cidades. O trabalho dos últimos meses tem sido para universalizar as ações e serviços para todo o estado. Este novo hospital representa educação, saúde e, principalmente, dignidade para os cidadãos da Região dos Lagos – afirmou Cláudio Castro.

O novo hospital presta uma homenagem ao médico sanitarista e ex-reitor da Uerj Hesio Cordeiro, professor do Instituto de Medicina Social da universidade. O profissional foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde.

“Não foi à toa o fato de a inauguração deste hospital universitário acontecer no Dia dos Professores. A missão de unidades como essa é unir a ciência com as necessidades do povo do Estado do Rio de Janeiro. Batizar com o nome do reitor Hesio Cordeiro é fortalecer o SUS neste momento de combate à pandemia da Covid-19” completou o reitor da universidade, professor Ricardo Lodi.