Publicado 06/10/2021 15:04

Rio - A Prefeitura do Rio dá início à campanha de multivacinação de crianças e adolescentes neste mês de outubro. Crianças e adolescentes de 0 a 14 anos poderão atualizar o esquema de um total de 18 vacinas previstas no calendário de imunização do Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o próximo dia 29. O objetivo é imunizar mais de 1,2 milhão de pessoas nessa faixa etária no município do Rio. No próximo sábado (16), está programado ainda um Dia D da campanha.

As crianças poderão colocar em dia as vacinas BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, tetraviral, tríplice bacteriana, varicela e HPV. Já para os adolescentes irão atualizar os imunizantes HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY. É importante que ambos os grupos levem a caderneta de vacinação que possuem ao se dirigirem aos postos.

“O PNI, que sempre foi uma referência mundial de sistema de vacinação, já vinha acompanhando, nos últimos anos, uma queda das coberturas vacinais nas diferentes faixas etárias, mas que é ainda mais grave em crianças e adolescentes, pois estão em processo de formação da imunidade. E esse problema se acentuou durante a pandemia, quando as pessoas evitaram procurar os serviços de saúde. Hoje continuamos em alerta para a covid-19, mas não podemos negligenciar as demais doenças, que muitas têm prevenção pela imunização. A campanha de multivacinação está sendo fundamental para garantirmos que nossos jovens estejam com a proteção em dia para a retomada plena das atividades”, destaca o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Uma novidade da multivacinação deste ano é que os adolescentes a partir de 12 anos, que estão contemplados também pela campanha de imunização contra covid-19 e que ainda não tenham recebido sua dose, poderão aproveitar o momento em que se dirigirem aos postos de saúde para tomar diferentes vacinas, incluindo a da covid-19. O PNI recomenda vacinação simultânea no mesmo dia, com segurança de aplicação, desde que sejam respeitados os locais de aplicação distintos.

No Rio, as clínicas da família, centros municipais de saúde e policlínicas estão vacinando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e mantêm os cuidados sanitários para minimizar o risco de contágio de covid-19 tanto entre os trabalhadores da saúde quanto para a população: evitar aglomerações, uso de máscaras e álcool em gel, orientar que somente um responsável acompanhe a criança ou adolescente, e realizar triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios na entrada das unidades.